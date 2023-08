Poprawa pogody, ale burze i ulewy nie odpuszczają! Tutaj będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 9.08.2023]

Pogoda pod najgorszą postacią. Burze, wichury do 110 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW 8.08.2023]

Pogoda, która na początku sierpnia towarzyszy Polakom sprawiła, że cieszymy się nawet z minimalnych sygnałów, które traktują o poprawie warunków atmosferycznych. Z prognozy IMGW na środę (9 sierpnia 2023 r.) wynika, że uwolnimy się przynajmniej od wichur, przekraczających 100 km/h. Niestety, na tym najprawdopodobniej koniec pozytywnych informacji. Synoptycy Instytutu wskazują, że burze i ulewne deszcze ponownie zaznaczą swoją aktywność, a o bardzo wysokich temperaturach nie ma mowy. Jak to wygląda we szczegółach i gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza?

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że w środę, w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami.

- Pojawią się przelotne opady deszczu. Miejscami burze, lokalnie z drobnym gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz na wschodzie do 10 mm, na południu do 20 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h - analizują eksperci IMGW.

Burze mogą zaatakować m.in. na Podlasiu, w okolicach Kielc i na Śląsku. Tego dnia również warto śledzić lokalne komunikaty meteo i ostrzeżenia IMGW. W czasie burz trzeba zachować szczególną ostrożność, to samo tyczy się silnego wiatru.

Pogoda na jutro. Temperatura 9.08.2023

W temacie temperatur próżno szukać konkretnego przełomu. Wartości maksymalne wyniosą od 17 stopni Celsjusza do 20°C, chłodniej na Podhalu, tam ledwie około 14°C. Na 20 stopni mogą liczyć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. W okolicach Gdańska termometry pokażą 18 kresek. Silniejszy wiatr może zmniejszyć temperaturę odczuwalną. Od czwartku będziemy obserwować ocieplenie, ale o szczegółach poinformujemy wkrótce.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 9/10 sierpnia 2023 r.

IMGW podaje, że w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym zachodzie zachmurzenie małe i bez opadów. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami do około 15 mm. Lokalnie w dolinach górskich oraz na północnym wschodzie możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 9°C na Suwalszczyźnie, około 11°C w centrum do 12°C na Podkarpaciu; w kotlinach górskich 7°C, 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

