To już w sobotę

Ponury środek tygodnia za oknami. Opady deszczu to nie wszystko

Taka będzie pogoda w weekend. Prognoza IMGW 29.11-1.12

Przełom listopada i grudnia w pogodzie to częste i dynamiczne zmiany pogody. Tak wynika z prognozy na weekend (29 listopada - 1 grudnia), przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W piątek zimowa aura wkroczy do Polski. W niektórych regionach spadnie śnieg. W górach może być to nawet 10-20 cm białego puchu. Pogoda znacząco zmieni się już w sobotę (30 listopada). Wręcz bezchmurne niebo na przeważającym obszarze kraju. Słaby deszcz możliwy jedynie na południowym wschodzie. Poniżej szczegóły prognozy IMGW na poszczególne dni weekendu.

W piątek (29 listopada) - jak prognozuje IMGW - "od zachodu Polski rozbudowywać się zacznie wyż z centrum nad wschodnimi Niemcami". - Pozostaniemy w chłodniejszej masie powietrza, a na północne regiony kraju zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Wzrost ciśnienia, a na termometrach maksymalnie od 3-4°C na północy i południu kraju do 7°C nad morzem.

Listopad pożegna nas słoneczną pogodą. W Andrzejki deszcz, i to słaby, możliwy jedynie na południowym wschodzie kraju. - Polska będzie pod wpływem wyżu, którego centrum znad zachodniej Polski będzie się przemieszczać nad Białoruś. Z zachodu będzie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie - prognozuje IMGW. W nocy ciśnienie wzrośnie, zaś w ciągu dnia - spadnie. Temperatura maksymalna od 3-4°C na północy kraju do 6°C w zachodnich regionach.

Grudzień przywita nas słoneczną pogodą, ponieważ Polska nadal będzie pod wpływem wyżu z centrum nad wschodnią Europą. Pozostaniemy w polarnym morskim powietrzu, a ciśnienie zacznie spadać. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4°C na północy kraju do 7°C w regionach południowych.

Słoneczną aurą nie nacieszymy się jednak zbyt długo. Na początku grudnia zimowa pogoda wróci do Polski. Pierwsze dni ostatniego miesiąca roku mogą upłynąć pod znakiem spadku temperatury i intensywnych opadów śniegu. Więcej w artykule Znamy konkretną datę ataku zimy. "Może zawitać na dłużej"

Źródło: IMGW

Piątek przyniesie zimową aurę w górach i na obszarach podgórskich, gdzie może spaść 10-20 cm śniegu. Reszta kraju cieplejsza, z przelotnymi opadami deszczu. W kolejnych dniach poprawa pogody, w wielu regionach będzie bardzo słonecznie.https://t.co/BAGUomgc8T pic.twitter.com/MM4A64cs3H— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 29, 2024

