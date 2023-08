Pogodowe starcie w Polsce. Upały do 34 stopni kontra burze z ulewnymi deszczami [Prognoza IMGW na 16.08.2023]

Lato w pełni, choć nie wszędzie - tak w skrócie można podsumować pogodę, która będzie z nami w środę (16 sierpnia 2023 r.). Synoptycy mają bardzo dobre wieści dla tych, którzy planują wypoczynek nad morzem, a zdecydowanie gorsze dla dla mieszkańców zachodniej i południowej Polski. W środku tygodnia przeżyjemy pogodowe starcie. Po jednej stronie znajdziemy upały i słońce, a po drugiej burze z ulewnymi deszczami. Wiemy już, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza.

Na środę, eksperci IMGW prognozują zróżnicowane warunki. W ciągu dnia, na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 16 sierpnia.

- Wiatr będzie słaby, na zachodzie z kierunków północnych i zachodnich, na wschodzie z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h - dodają przedstawiciele IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 16.08.2023

Ok. 25-26 w popularnych wśród wczasowiczów miejscowościach, zdecydowanie cieplej w północno wschodniej Polsce i na południowym wschodzie - tak będzie wyglądać środek sierpnia w naszym kraju. Afrykańskie upały nie odpuszczą. - Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na zachodzie, około 32°C w centrum, do 34°C na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich od 27°C do 31°C, nad samym morzem od 21°C do 24°C - podaje IMGW. Na 33 stopnie mogą liczyć wypoczywający w Mikołajkach. 34 stopnie odczytamy z termometrów w Warszawie, Olsztynie, Białymstoku i Kielcach.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 16/17 sierpnia

W nocy ze środy na czwartek (16/17 sierpnia 2023 r.) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm. Temperatura minimalna od 14°C lokalnie na Pomorzu, od 15°C do 20°C na przeważającym obszarze, chłodniej lokalnie na Pomorzu 14°C. Wiatr powinien być słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w naszym serwisie.