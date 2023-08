Burze i ulewne deszcze do 20 mm kontra upały! Pogodowe szaleństwo za oknami [Prognoza IMGW na 14.08.2023]

Taki będzie długi weekend w pogodzie. Upały i tropikalne noce to nie wszystko!

Jeżeli komuś udało się wziąć dzień wolny na poniedziałek (14 sierpnia 2023 r.), to cieszy się długim weekendem. Sprawdzając prognozę pogody dla Polski zastanawiamy się, czy warunki atmosferyczne nie popsują planów. Synoptycy IMGW już wiedzą, że pogoda może namieszać. Z jednej strony temperatury przekroczą 30 stopni, a z drugiej są regiony, które będą narażone na opady deszczu i burzowe klimaty. Gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza?

Jaka będzie jutro pogoda? Poniedziałek, 14 sierpnia 2023 r.

Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewidują na poniedziałek zachmurzenie małe na południu i na południowym wschodzie. W tamtym rejonach nie będzie opadów. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane z przelotnym deszczem i burzami. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm - alarmują synoptycy.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie porywisty, z kierunków południowych. W burzach porywy wiatru do 70 km/h - przestrzegają eksperci IMGW. Tradycyjnie już zalecamy śledzenie lokalnych komunikatów meteo i ostrzeżeń IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 14.08.2023

Jak już sugerowaliśmy wyżej, 14 sierpnia będzie letni, a momentami nawet upalny. - Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 26 stopni Celsjusza do 32°C, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 22°C do 25°C - podaje IMGW. Na temperatury przekraczające 30 stopni mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Opola, Katowic, Krakowa, Kielc, Łodzi, Warszawy, Poznania, Rzeszowa, Lublina i Zielonej Góry. Wypoczywających nad morzem również powitają przyjemne wartości. Warto rozważyć nawet szybkie wczasy.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 14/15 sierpnia 2023 r.

Synoptycy IMGW podają, że w nocy na południu i w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem a nad morzem i Pomorzu z burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 15°C w rejonach podgórskich Sudetów do 20°C w centrum i na Górnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, tylko na północnym wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz i w Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

