Pogoda oszalała! Nawet 10 stopni, ale też wichury i 10 mm deszczu [Prognoza IMGW na 19.12.2023]

Śnieg i marzący deszcz, wichury do 90 km/h i to! Pogodowa katastrofa. Lepiej zostać w domu [Prognoza IMGW na 16.12.2023]

Oto pogoda na jutro. Prognoza IMGW na wtorek 19.12.2023 z wichurami i deszczami

Synoptycy z IMGW przekazują, że we wtorek (19 grudnia 2023) w ciągu dnia na południu odnotujemy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawi się przelotny deszcz. Na północnym zachodzie prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy oraz w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni - alarmują eksperci. Wysoko w Sudetach możliwe będą porywy wiatru do 90 km/h, a w Tatrach do 70 km/h.

- Temperatura maksymalna zwykle od 6 stopni Celsjusza do 9°C, na południu do 10°C; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie od 2°C do 5°C - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 19 grudnia.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę 19/20 grudnia 2023. Za oknami nie będzie spokojnie

W nocy z wtorku na środę (19/20.12.2023) na południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opady deszczu. W pasie od Podlasia, przez Mazowsze, po Ziemię Łódzką prognozowana suma opadów do 10 mm. W Sudetach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C, chłodniej na południu, od 0°C do 3°C; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie -2 stopnie Celsjusza.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, na wschodzie porywy wiatru do 55 km/h, nad morzem do 60 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat do 65 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, a w Tatrach do 80 km/h. Warto się również zapoznać z ostrzeżeniami hydrologicznymi, które zamieszczamy poniżej. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

⚠️UWAGA⚠️‼️ PRZEDŁUŻONO OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE #IMGW ‼️🟠WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCHZlewnia Huczwy (lubelskie).‼️ NOWE OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE #IMGW ‼️🟠WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCHBug do ujścia Uherki (lubelskie).#hydro pic.twitter.com/3lj2r4eUIg— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 18, 2023