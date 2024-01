Noc z czwartku na piątek (18/19 stycznia) pochmurna, z opadami. Nad morzem przelotnie spadnie śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Prognozowane są tam też... burze! Śnieg również we wschodnich, centralnych i południowych regionach Polski. W górach może spaść 5-6 cm białego puchu. Noc nadal bardzo zimna. Najchłodniej w górach, gdzie termometry pokażą -12°C. Niewiele mniejszy mróz na Suwalszczyźnie i Mazurach. Tam prognozowane -10°C. Ponadto około -5°C w centrum -1°C na wybrzeżu. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W Karpatach i nad morzem porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h - zapowiada IMGW.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️OBLODZENIE 1°🧊🥶Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. ➡️https://t.co/DIkhkQRy0k#oblodzenie pic.twitter.com/a5frzNREN4— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 18, 2024

Sporo chmur i opadów również w ciągu dnia w piątek (19 stycznia). Przelotne opady śniegu w wielu miejscach kraju. Najwięcej śniegu może spaść na północy. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 5-8 cm. Nad morzem znów możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie od -3°C na północnym wschodzie nieznacznie poniżej zera na zachodzie i w centrum kraju. Najcieplej nad morzem, gdzie temperatura wyniesie do 3°C. Najzimniej w rejonach podgórskich Tatr chłodniej, bo około -5°C. - Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Nad morzem porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h, powodujący zamiecie śnieżne - informuje IMGW.

Źródło: IMGW

