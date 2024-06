Pogoda nas zamęczy. Upał i duchota, a potem burze! [Prognoza IMGW na 18.06.2024].

Prognoza IMGW na wtorek, 18.06.2024. Temperatura

Od kilku dni prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadały upał w Polsce. Wysokie temperatury, przekraczające 30°C pojawią się już we wtorek (18 czerwca), jednak nie we wszystkich regionach. Najcieplej będzie na południowym wschodzie. Tam termometry wskażą nawet 31°C. Nieco chłodniej, ale wciąż bardzo ciepło w centrum, do 28°C. Dużo przyjemniejsza dla człowieka temperatura na północnym zachodzie, tam do 23°C. Najchłodniej nad morzem, około 20°C. Co z temperaturą w nocy? Również ciepło, bo od 12-13°C na północnym wschodzie i Podhalu do 17°C na zachodzie.

Prognoza IMGW na wtorek, 18.06.2024. Opady

- W nocy na zachodzie i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a początkowo również zanikającymi burzami - czytamy w komunikacie IMGW. Burze mogą pojawić się ponownie nad ranem na południowym zachodzie. Suma opadów podczas burz do 10 mm. Na krańcach wschodnich bez opadów, tam wręcz bezchmurne niebo. Uwaga na mgły, które lokalnie mogą ograniczyć widzialność do 500 m. Wiatr słaby, z kierunków południowych, nad ranem skręcający na zachodni.

W ciągu dnia sporo chmur, możliwe burze i deszcz, lokalnie również grad. Suma opadów w czasie burz do 25 mm. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h - zapowiada IMGW. Co z pogodą przez resztę tygodnia? Więcej w artykule W prognozach IMGW widać "pogodową huśtawkę". Burze i tropikalne upały to nie koniec. Nie będzie chwili wytchnienia

Źródło: IMGW

Sonda Jak znosisz upały? Nie znoszę, ratuje mnie tylko klimatyzacja Jest ok Siedzę w domu i jakoś daję radę