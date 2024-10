Pogoda na wtorek. Synoptycy z IMGW wskazują na dwa problemy

Deszcz, mgły i jeszcze to! Pogodowe zawirowania na początek tygodnia

Spis treści

Prognoza na noc z poniedziałku na wtorek, 28/29 października

Przed nami noc z zachmurzeniem dużym. Miejscami pojawią się opady deszczu. Z mapy, umieszczonej na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że wolne od deszczu będą tylko województwa:

pomorskie

śląskie

małopolskie

opolskie

Temperatura ukształtuje się na poziomie od 6 stopni na Podlasiu, do 11 na zachodzie i nad morzem. Na północy wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, a w Sudetach może osiągnąć 60 km/h. Lokalnie, zwłaszcza na północy i w kotlinach górskich pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Kierowcy powinni zachować ostrożność. Tyczy się to również pieszych.

Pogoda na wtorek: Deszcz i mgły nie odpuszczą

W końcówce października pogoda będzie typowo jesienna. W ciągu dnia towarzyszyć nam będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Warto mieć przy sobie parasole, ponieważ synoptycy zapowiadają akcenty deszczowe, z największym prawdopodobieństwem w Kujawsko-Pomorskiem, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Wielkopolsce i na zachodzie.

Miejscami pojawią się opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni - podaje IMGW w prognozie na 29 października.

Pogoda na jutro. Temperatura 29.10.2024

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają ochłodzenie, ale nie dotyczy to wtorku, tylko pierwszych dni listopada. W najbliższych godzinach temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 11 stopni Celsjusza miejscami na Pomorzu i wschodzie kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat, około 13°C w centrum i nad morzem, do 17°C na Śląsku. Względnie ciepło powinno być również w Małopolsce i na Opolszczyźnie.

W najbliższych godzinach będziemy regularnie odświeżać prognozy na Wszystkich Świętych i długi weekend. Warto śledzić lokalne i pogodowe oddziały "Super Expressu".

Quiz o pogodzie w polskich przysłowiach. My zaczynamy, Ty kończysz. Bijemy brawo przy wyniku 7 na 10