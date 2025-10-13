Ponura wersja jesieni. IMGW ostrzega przed trzema problemami

Konrad Marzec
2025-10-13 14:48

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na wtorek (14 października 2025) dla Polski. Eksperci z Instytutu zapowiadają m.in. opady deszczu, porywisty wiatr i mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Na mapach widzimy, gdzie na pewno przydadzą się parasole. Szczegóły podajemy na se.pl.

Opady deszczu w Warszawie

i

Autor: Marcin Wziontek / Super Express Opady deszczu w Warszawie
  • IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody na wtorek (14 października 2025). Eksperci nie spodziewają się pogodowego przełomu. Ponownie trzeba się liczyć z opadami deszczu, a okresami również z porywistym wiatrem.
  • Na termometrach znów zobaczymy typowo jesienne wartości. Najcieplej powinno być na na północy i zachodzie naszego kraju.
  • Szczegółową prognozę pogody podajemy na se.pl.

Pogoda na jutro: IMGW podał prognozę na noc z poniedziałku na wtorek

Zbliżamy się do połowy października. Początek miesiąca przyniósł typowo jesienne warunki i nie inaczej będzie w najbliższych godzinach. W nocy z poniedziałku na wtorek (13/14 października) zachmurzenie powinno być duże, gdzieniegdzie z większymi przejaśnieniami, a także przejściowymi rozpogodzeniami.

- W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami porywisty - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na najbliższe godziny.

W nocy temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 2 do 6 stopni, cieplej na wybrzeżu, od 8 do 10 stopni. Najchłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około 1°C i tam możliwe przygruntowe przymrozki do około -1 stopnia. O poranku trzeba będzie skrobać szyby samochodów.

Wtorek z deszczem i porywistym wiatrem

Z prognozy na wtorek wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże i całkowite, na północy, wschodzie oraz w centrum okresami większe przejaśnienia. Miejscami pojawią się  opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na mapie, dostępnej w serwisie IMGW widzimy, że najwięcej deszczu przewiduje się dla województw:

  • mazowieckiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • lubelskiego,
  • oraz łódzkiego.

Na termometrach delikatne spadkiem względem początku tygodnia. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 7 stopni w rejonach podgórskich do 11 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty.

Prognozy na kolejne dni i na okres Wszystkich Świętych będziemy aktualizować w "Super Expressie". Synoptyczną pogodę na wtorek prezentujemy poniżej:

Pogoda IMGW na 13/14 października 2025 dla Polski

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 13/14 października 2025 dla Polski
Pogoda IMGW na 14 października 2025 dla Polski

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 14 października 2025 dla Polski
