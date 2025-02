Autor:

Taka będzie pogoda w sobotę. Prognoza IMGW 15.02.2025. Temperatura i opady

Według prognoz IMGW, w sobotę (15 lutego), "Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Niemcami, w arktycznej masie powietrza napływającej z północy Europy", a ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.

Noc z piątku na sobotę (14/15 lutego) pochmurna, możliwe opady śniegu. Uwaga na mgły, które w zachodniej Polsce mogą być marznące i ograniczą widzialność do 400 m, lokalnie na Ziemi Lubuskiej do 200 m. Przed nami kolejna mroźna noc. Najchłodniej na Podhalu, tam -14°C. W kotlinach podgórskich od -12°C do -10°C. Na przeważającym obszarze kraju od -9°C do -5°C. Najwyższe temperatury w rejonie nadmorskim, ale i tam mróz od -4°C do -1°C. - Wiatr słaby, na południu oraz na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, powodujący tam zawieje i zamiecie śnieżne, północny i północno-zachodni, stopniowo skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 55 km/h, północny - prognozuje IMGW.

Sobota (15 lutego) będzie pochmurna, z opadami śniegu. Najwięcej białego puchu spadnie na północy kraju. Na Pomorzu przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, zaś miejscami w rejonie Zatoki Gdańskiej do 10 cm. Uwaga na poranne mgły na Ziemi Lubuskiej, które mogą być marznące i ograniczą widzialność do 200 m. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam -5°C. Na przeważającym obszarze kraju -3°C do zera. Dodatnia temperatura możliwa nad samym morzem, tam około 1°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, miejscami, głównie w północnej części kraju porywisty, z kierunków zachodnich - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

