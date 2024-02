To był polski rekord zimna! –42 stopnie na termometrze. Jak oni to wytrzymali?

Taka będzie pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW na 11.02.2024

Noc z soboty na niedzielę (10/11 lutego) będzie pochmurna, większe przejaśnienia jedynie na południowym zachodzie i południu. Deszcz głównie we wschodniej i południowej części kraju. Na krańcach północno-wschodnich prognozowane opady marznącego deszczu, wywołujące gołoledź. Śnieg wysoko w Tatrach. Uwaga na mgły na północy i w centrum kraju. Miejscami ograniczą widzialność do 100-200 m. Na termometrach od 0°C, 2°C na północnym wschodzie oraz w kotlinach karpackich do około 5°C w centrum. Najcieplej na południu kraju - 7-8°C. - Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, nad morzem i na południowym wschodzie porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - zapowiada IMGW.

Niedziela (11 lutego) będzie dniem pochmurnym, z opadami deszczu główniej w zachodniej i południowej Polsce. Deszcz ze śniegiem i śnieg wysoko w Sudetach i Tatrach. Uwaga na mgły - na północy możliwe przez większą część dnia, z kolei na południu i w centrum do godzin porannych. Mgły ograniczą widzialność do 300 metrów. Duże różnice w temperaturze. Maksymalnie na termometrach od 3-4°C na północnym wschodzie, około 9°C w centrum do 11-12°C w południowej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

Źródło: IMGW

