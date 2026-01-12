Od -22 do +3 stopni w Polsce. Do tego śnieżyce i przekleństwo kierowców

IMGW zapowiada wyjątkowo mroźną noc z 12 na 13 stycznia. Na północnym wschodzie lokalnie temperatury spadną poniżej -20 stopni. Kierowcy muszą bardzo uważać - opady śniegu i marznącego deszczu zrobią swoje.

W ciągu dnia, na zachodzie kraju temperatury "dobiją" do 3 stopni na plusie. Nie uwolnimy się jednak od śnieżyc i marznącego deszczu.

W poniższym materiale sprawdzamy, gdzie warunki atmosferyczne będą najtrudniejsze.

IMGW: -22 stopni Celsjusza w nocy z 12 na 13 stycznia

Zima nie zamierza się poddawać i w nocy z poniedziałku na wtorek ponownie pokaże Polakom groźne oblicze. Z prognoz IMGW na najbliższe godziny wynika, że na północnym wschodzie kraju ostrzeżenia przed silnym mrozem będą miały rację bytu. Instytut zapowiada:

Temperaturę minimalną od -22, -20 stopni Celsjusza na wschodzie, około -11 stopni w centrum, do -3°C, -2 stopni na zachodzie i wybrzeżu

Miejscami opady śniegu, w drugiej połowie nocy na zachodzie i południowym zachodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Na północnym zachodzie sumę opadów do około 10 mm. Na zachodzie i południowym zachodzie przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm

Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, a w Karpatach do 55 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na jutro: Szklanka na drogach, śnieżyce i ocieplenie na zachodzie

Śnieżyce, mróz, ale również długo wyczekiwane temperatury na plusie - te wszystkie zjawiska odnotujemy we wtorek na terenie naszego kraju. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w centrum i na południu kraju pojawią się opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym.

- Na zachodzie i południowym zachodzie opady śniegu będą przechodziły w śnieg z deszczem i deszcz, miejscami marznący powodujący gołoledź. W centrum miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, na południu kraju i w rejonach podgórskich o 10-15 cm - alarmują synoptycy. W tym miejscu warto przypomnieć policyjne apele!

Sprawdź koniecznie: Zlekceważył zimowe warunki na drogach. Dachowanie i apel ostrożność

- Należy pamiętać, że opady atmosferyczne powodują, że nawierzchnia dróg robi się śliska. Nie wystarczy wówczas jechać z prędkością dozwoloną na danym obszarze, ale prędkością dostosowaną do warunków, czyli zdecydowanie mniejszą niż przy dobrych warunkach i suchej nawierzchni. Prędkość pojazdu, którym kierujemy powinna być taka, abyśmy mogli bezpiecznie zahamować lub wykonać manewr, nie narażając przy tym siebie i innych uczestników ruchu. Wolniej w tym przypadku znaczy bezpieczniej - podkreśla nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa KPP w Puławach.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -11 stopni na wschodzie (najzimniej ponownie na Podlasiu), około -5 stopni w centrum, do 3 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Największe prawdopodobieństwo temperatur na plusie będzie w województwach:

lubuskim

dolnośląskim

zachodniopomorskim

Wiatr powinien być słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty (wyraźnie obniży temperatury odczuwalne). - Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, a w Karpatach do 65 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej na 13 stycznia. Pogodę na najbliższą noc i wtorkowy dzień zobaczycie na mapach:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na noc z 12 na 13 stycznia