Pogoda na jutro, 2 grudnia: Szklanka na drogach, ale też wyraźna zmiana

Pogoda na jutro: Noc z poniedziałku na wtorek, 1/2 grudnia 2025

Rozpoczął się grudzień, a zima bierze sobie urlop? Wygląda na to, że przynajmniej minimalnie się wycofuje. We wtorek odnotujemy ocieplenie, ale nadal trzeba będzie uważać na śliskich drogach i chodnikach. Najpierw spójrzmy jednak na prognozę IMGW na najbliższą noc. Tutaj mrozu i opadów nie brakuje! Instytut zapowiada:

Gdzieniegdzie opady mżawki, lokalnie marznącej, powodującej gołoledź. Silne zamglenia i mgły, miejscami ograniczające widzialność do 100 metrów, lokalnie marznące i osadzające szadź, zwłaszcza w kotlinach i dolinach górskich

Temperaturę minimalną od -2 stopni do +2, przy dłuższych rozpogodzeniach na obszarach podgórskich od -8 do -4 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, nad morzem i na zachodzie kraju lokalnie umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na wschodzie zmienny.

Wtorek z ociepleniem, zwłaszcza na Podkarpaciu

We wtorek w całym kraju temperatury maksymalne będą na plusie, a na Podkarpaciu i Zachodnim Pomorzu mogą przekroczyć 5 stopni Celsjusza. Wygląda to optymistycznie dla tych, którzy nie lubią mroźnych klimatów. Synoptycy z IMGW przestrzegają jednak - warunki na drogach wciąż będą skomplikowane i należy wziąć to pod uwagę przy okazji planowania dłuższych podróży. Co jeszcze widzimy w prognozie Instytutu na 2 grudnia?

W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, na południu i zachodzie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie możliwe opady mżawki, początkowo także marznącej, powodującej gołoledź. Silne zamglenia, miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 m, a początkowo oraz ponownie wieczorem do 100 metrów!

Rano mgły mogą osadzać szadź, zwłaszcza w rejonach podgórskich. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 1-3 stopni na Kaszubach, Warmii, Kujawach oraz miejscami na Śląsku i w Małopolsce do 6-7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i krańcach zachodnich - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na wtorek.

Wygląda na to, że w kolejnych dniach może być jeszcze cieplej. W drugiej połowie tygodnia "grożą" nam nawet dwucyfrowe temperatury na plusie. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".