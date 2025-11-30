IMGW ostrzega 15 województw. Jeden problem dominuje

Ostatniego dnia listopada zostały zaktualizowane ostrzeżenia IMGW dotyczące gęstej mgły. Synoptycy wskazali aż 15 województw - jedynym wyjątkiem jest Zachodnie Pomorze. W analizie prognozy pogody na poniedziałek widać kolejne problemy.

Kierowcy i piesi - uważajcie na śliskie drogi i chodniki! Przydadzą się ciepłe płaszcze, czapki, szaliki i rękawiczki. Wyraźne ocieplenie odnotujemy jedynie na zachodzie kraju!

Szczegóły ostrzeżeń IMGW i najnowszej prognozy synoptycznej podajemy na se.pl.

Ostrzeżenia IMGW i pogoda na jutro - 30 listopada / 1 grudnia 2025

Na początku artykułu wspominaliśmy o ostrzeżeniach pierwszego stopnia. - Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników - czytamy w komunikacie Instytutu dla Warszawy. Wszystkie żółte alerty obowiązują do 1 grudnia, do godziny 9:00 (możliwe aktualizacje). Potwierdzenie znajdujemy również w prognozie synoptycznej IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek (30 listopada / 1 grudnia).

W nocy zachmurzenie całkowite lub duże, na zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu, na wschodzie również mżawki, na Górnym Śląsku oraz przejściowo w centrum możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Wysoko w Sudetach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg.

W całym kraju silne zamglenia, w południowej i centralnej Polsce miejscami również mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na południu również marznące i osadzające szadź.

Temperatura minimalna od -1 stopnia na północnym wschodzie oraz lokalnie południu do 3 stopni w centrum i na zachodzie oraz 4 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich i północno-zachodnich. Chłodniej w kotlinach karpackich, około -7 stopni Celsjusza.

Trudny początek grudnia w prognozach synoptyków

1 grudnia nie przyniesie znaczącej poprawy pogody, choć na Wybrzeżu, w Wielkopolsce, w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku temperatury mogą przekroczyć 5 stopni Celsjusza. Co jeszcze wynika z prognozy na poniedziałek?

W ciągu dnia na wschodzie zachmurzenie będzie całkowite, na pozostałym obszarze duże, na zachodzie i północnym zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami, za wyjątkiem północnego zachodu, opady deszczu, na południu też mżawki, która początkowo lokalnie może być marznąca i powodować gołoledź.

Wysoko w Karpatach i Sudetach opady śniegu. Silne zamglenia, we wschodniej, miejscami na północy i południowej połowie kraju również mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, szczególnie przed południem i wieczorem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W całym kraju temperatury maksymalne powinny się ukształtować na poziomie powyżej zera. Najchłodniej będzie w centrum i na północnym wschodzie, a najcieplej w okolicach Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Poznania oraz Wrocławia.

Na wyraźne ocieplenie poczekamy przynajmniej do 5 grudnia. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".