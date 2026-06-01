Pogoda jak z koszmaru zrujnuje długi weekend. Wszystkie plany do wymiany. Pokazali szczegóły

Konrad Marzec
2026-06-01 16:00

Przed nami Boże Ciało, co dla wielu Polaków oznacza długi weekend. Niestety, pogoda może popsuć plany wypoczynkowe. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że burze i deszcze będą obecne. Sprawdź, jaka będzie pogoda 4,5,6 i 7 czerwca. Tych regionów lepiej unikać na początku miesiąca!

Autor: Unsplash.com Ciemne chmury w prognozie pogody

Pogoda popsuje Boże Ciało i długi weekend?

Początek czerwca przyniósł Polakom wyjątkowo niespokojną, dynamiczną pogodę. W prognozach IMGW regularnie przewijają się burze, deszcz i grad. Jak do tego dodamy, że Boże Ciało wypada w czwartek (4.06.2026 r.), to kwestia planów na długi weekend nie wygląda optymistycznie. Zajrzeliśmy do map Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i złapaliśmy się za głowę. Już przygotowania do ważnego dla katolików święta upłyną pod znakiem burz, ciemnych chmur oraz wysokich temperatur. Najgorzej będzie na zachodzie i południu Polski. W środę trzeba będzie wziąć pod uwagę burze, opady deszczu i porywisty wiatr do 75 km/h. 

W czwartek (Boże Ciało) burze z gradem mogą popsuć plany mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia. Padać ma w całym kraju, za wyjątkiem Podlasia i Śląska. W całym kraju temperatury maksymalne przekroczą 20 stopni, ale marne to pocieszenie.

Jaka będzie pogoda podczas długiego weekendu?

Prognozy na dni 5-7 czerwca również nie poprawiają nam humorów. Jeżeli planowaliście weekendowy wypad nad morze, to zmierzycie się z temperaturami maksymalnymi na poziomie 17-18 stopni oraz opadami deszczu (najwięcej w piątek i sobotę). Burze zaatakują 5 czerwca na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Według poniedziałkowych prognoz 5-dniowych IMGW, sytuacja ma ulec poprawie pod koniec długiego weekendu.

Najprzyjemniejsza pogoda objawi się w centrum i na południu Polski, więc na weekendowe wypady polecamy Śląsk, Małopolskę lub Kujawy i Pomorze. Prognozy mogą jeszcze ulec zmianie, ale analizy średnioterminowe mają dużą sprawdzalność. W najbliższych godzinach warto odświeżać ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty. Sytuacje meteorologiczną będziemy monitorować w "Super Expressie".

