Pogoda jak z koszmaru zrujnuje długi weekend. Wszystkie plany do wymiany. Pokazali szczegóły

Pogoda popsuje Boże Ciało i długi weekend?

Początek czerwca przyniósł Polakom wyjątkowo niespokojną, dynamiczną pogodę. W prognozach IMGW regularnie przewijają się burze, deszcz i grad. Jak do tego dodamy, że Boże Ciało wypada w czwartek (4.06.2026 r.), to kwestia planów na długi weekend nie wygląda optymistycznie. Zajrzeliśmy do map Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i złapaliśmy się za głowę. Już przygotowania do ważnego dla katolików święta upłyną pod znakiem burz, ciemnych chmur oraz wysokich temperatur. Najgorzej będzie na zachodzie i południu Polski. W środę trzeba będzie wziąć pod uwagę burze, opady deszczu i porywisty wiatr do 75 km/h.

W czwartek (Boże Ciało) burze z gradem mogą popsuć plany mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia. Padać ma w całym kraju, za wyjątkiem Podlasia i Śląska. W całym kraju temperatury maksymalne przekroczą 20 stopni, ale marne to pocieszenie.

Jaka będzie pogoda podczas długiego weekendu?

Prognozy na dni 5-7 czerwca również nie poprawiają nam humorów. Jeżeli planowaliście weekendowy wypad nad morze, to zmierzycie się z temperaturami maksymalnymi na poziomie 17-18 stopni oraz opadami deszczu (najwięcej w piątek i sobotę). Burze zaatakują 5 czerwca na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Według poniedziałkowych prognoz 5-dniowych IMGW, sytuacja ma ulec poprawie pod koniec długiego weekendu.

Najprzyjemniejsza pogoda objawi się w centrum i na południu Polski, więc na weekendowe wypady polecamy Śląsk, Małopolskę lub Kujawy i Pomorze. Prognozy mogą jeszcze ulec zmianie, ale analizy średnioterminowe mają dużą sprawdzalność. W najbliższych godzinach warto odświeżać ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty. Sytuacje meteorologiczną będziemy monitorować w "Super Expressie".

Komunikat meteorologiczny:BurzePrzebieg: Nad obszarem stopniowo zaczynają rozwijać się pojedyncze komórki burzowe. Obserwuje się wyładowania atmosferyczne i opady deszczu, które chwilami są dość silne, o natężeniu około 10–15 mm/h. Ze względu na bardzo słaby przepływ i… pic.twitter.com/nYYKMjqOL2— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 1, 2026

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie