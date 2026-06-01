"Burze, lokalnie z gradem". Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Tu będzie najgorzej

Pokazali nową prognozę pogody dla Polski

Pierwsze godziny czerwca 2026 roku nie przyniosły pogodowego przełomu. Wręcz przeciwnie, w wielu rejonach Polski mieszkańcy i goście mierzą się z deszczami oraz burzami. W prognozie IMGW na noc z 1 na 2 czerwca widzimy kolejną dawkę niebezpiecznych zjawisk. Instytut zapowiada:

We wschodniej połowie kraju okresami zachmurzenie duże i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 15 mm.

Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju i na Pomorzu krótkotrwale mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W czasie burz wiatr porywisty.

Temperaturę minimalną od 8 do 12 stopni, chłodniej miejscami na Pomorzu, około 6°C i cieplej na Mazowszu i Podkarpaciu, około 13 stopni Celsjusza.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza IMGW na wtorek, 2 czerwca

We wtorek sporo chmur zobaczą na niebie mieszkańcy centralnej i wschodniej Polski. - Tam po południu przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 20 mm. W czasie burz porywy wiatru do około 60 km/h - zapowiada IMGW w prognozie synoptycznej na 2 czerwca.

Na mapie Instytutu widać burze, prognozowane dla województwa podkarpackiego (stan na 13:50). Niewykluczone są żółte alerty (ostrzeżenia pierwszego stopnia) przed burzami dla południowej i wschodniej Polski. Warto obserwować również lokalne komunikaty meteo i ostrzeżenia centrów zarządzania kryzysowego.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Suwałki - 20 stopni

Białystok, Gdańsk, Koszalin - 21 stopni

Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Kielce - 22 stopnie

Kraków, Łódź, Toruń, Bydgoszcz - 23 stopnie

Warszawa, Poznań, Opole, Katowice, Szczecin - 24 stopnie

Wrocław, Gorzów Wielkopolski - 25 stopni

Zielona Góra - 26 stopni

Opady deszczu i burze zostaną z Polakami do końca bieżącego tygodnia.

