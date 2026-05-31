Fatalny początek tygodnia. Burze w 3 województwach, a tutaj nawet 30 mm deszczu

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Przełom maja i czerwca przynosi ze sobą niespokojną pogodę. Najbliższe godziny to kolejna dawka opadów deszczu i burz. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy w najnowszej prognozie IMGW dla naszego kraju. Na noc z niedzieli na poniedziałek Instytut zapowiada:

Na południowym zachodzie i południu kraju opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu, tam możliwe są również burze - suma opadów deszczu w tym rejonie od 10 mm do 15 mm, a na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny od 20 mm do 30 mm. Zanikające opady deszczu również początkowo na północy i wschodzie kraju!

Wiatr na ogół słaby, zmienny. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 60 km/h.

Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od 8 do 12 stopni, cieplej miejscami na południowym zachodzie i południu kraju, od 12°C do 14°C. Chłodniej lokalnie na Pomorzu, około 6 stopni Celsjusza.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na poniedziałek, 1 czerwca

1 czerwca kojarzy nam się przede wszystkim z dniem dziecka. Pogoda nie ma zbyt wielu prezentów dla najmłodszych Polaków. Wręcz przeciwnie, pierwsze godziny szóstego miesiąca roku będą wyjątkowo niespokojne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szczegółowo przeanalizował synoptyczną prognozę pogody.

- Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju oraz na południu, opady deszczu. Na południu kraju opady okresami o umiarkowanym natężeniu. We wschodniej połowie kraju oraz na południu również miejscami burze, lokalnie grad. Prognozowana suma opadów deszczu do około 15 mm w Sudetach, do około 20 mm na południu Podkarpacia i do około 25 mm na południu Śląska oraz Małopolski. W czasie burz prognozowana wysokość opadów około 20 mm - podał IMGW.

Na mapie Instytutu widać burze w trzech województwach (stan na 16:45):

świętokrzyskim

łódzkim

warmińsko-mazurskim

W czasie burz wiatr w porywach do 60-70 km/h, który znacznie obniży temperaturę odczuwalną. Na ogół będzie ciepło, choć o upałach nie ma mowy.

Prognozowane temperatury dla największych miast:

Kraków, Katowice - 18 stopni

Gdańsk, Koszalin - 19 stopni

Opole, Suwałki - 20 stopni

Białystok, Lublin, Kielce, Olsztyn, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Łódź, Kielce - 21 stopni

Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Rzeszów - 22 stopnie

W poniedziałek będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia od IMGW. Zalecamy śledzenie mapy Instytutu i lokalnych komunikatów meteo. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody Pytanie 1 z 10 Gdzie spodziewane są opady deszczu? Wzdłuż granicy z Czechami Nad Bałtykiem Na południowym wschodzie Następne pytanie