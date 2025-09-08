Grad dołącza do burz i obfitych opadów deszczu. IMGW podaje nową prognozę

Poznaliśmy szczegóły prognozy synoptycznej IMGW na 9 września. Polacy powinni się przygotować na kolejną porcję opadów deszczu, możliwe burze i grad. Na tym jednak nie koniec!

Typowo jesienne warunki pomieszają się z przyjemnymi temperaturami. W Warszawie i okolicach termometry pokażą nawet 26 stopni Celsjusza. Na terenach nizinnych wszędzie będzie ciepło, ale o upałach nie ma mowy.

Synoptycy wskazali, gdzie mogą obowiązywać ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na noc z poniedziałku na wtorek, 8/9 września 2025

Na samym początku tygodnia IMGW zapowiadał dynamiczną pogodę i wszystko zdaje się potwierdzać. W nocy z poniedziałku na wtorek przelotne deszcze i burze mogą zaatakować na południu oraz miejscami w centrum i na zachodzie kraju. Burzom mogą towarzyszyć opady do 20 milimetrów i porywy wiatru do 60 km/h. Noc będzie ciepła, od 11 stopni na Lubelszczyźnie, do nawet 16 na południu.

- W drugiej połowie nocy na zachodzie i północy lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów - ostrzega kierowców Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwróćcie uwagę na lokalne komunikaty!

Pogoda na jutro: Burze i grad w prognozie IMGW na wtorek

W poniedziałek IMGW opublikował m.in. czerwony alarm (ostrzeżenie trzeciego stopnia) dla powiatu nowosądeckiego. - Prognozowane i obserwowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad - przekazali synoptycy w komunikacie dla małopolskiego regionu.

Wtorek również będzie niespokojny. Opadów nie będzie na zachodzie, ale inne rejony naszego kraju nie mają tyle szczęścia. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, możliwy grad - sygnalizuje Instytut.

- Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, w rejonach podgórskich Karpat do 30 mm. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h - czytamy w synoptycznej prognozie na 9 września.

Z prognozy ostrzeżeń IMGW wynika, że żółte alerty mogą pojawić się w województwach:

małopolskim

podkarpackim

lubelskim

mazowieckim

podlaskim

Przyjemne będą za to temperatury maksymalne. We wtorek ukształtują się na poziomie od 22 do 26 stopni. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i w okolicach Helu - tam termometry pokażą 19-21 stopni.

