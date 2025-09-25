Pierwszy śnieg w Polsce. Konkrety w prognozie długoterminowej. Wyraźny sygnał

Wrzesień 2025 roku jest względnie ciepły. Potwierdziły się prognozy sugerujące, że późne lato objawi się w Polsce. Tymczasem prognozy na październik wskazują m.in. na... pierwsze opady śniegu m.in. na obszarach podgórskich.

A co z nizinami? - Ewentualne epizody zimowe ograniczą się raczej do krótkotrwałych opadów deszczu ze śniegiem lub przelotnego śniegu - przekonuje ekspert z serwisu fanipogody.pl, Arkadiusz Wójtowicz.

Więcej na temat prognozy długoterminowej na październik 2025 roku przeczytacie na se.pl.

Przymrozki już we wrześniu. To nie wszystko!

Zanim przejdziemy do prognozy długoterminowej na październik 2025 roku, skupimy się na końcówce września. IMGW przekazał, że już w nocy z 25 na 26 września zaatakują przymrozki do -3 stopni. O ile większość miesiąca była ciepła, o tyle ostatnie dni przyniosą niespodzianki, kojarzone z zimową porą roku. Powiało grozą? Postaramy się, żeby teraz powiało optymizmem.

W ostatni weekend września na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatury mogą powrócić na poziom 19-20 stopni Celsjusza. Najcieplej powinno być w okolicach Szczecina, Wrocławia i Opola. Na dłuższe spacery warto się wybrać w sobotę (27 września). Słońce będzie dominować na niebie, a parasole można schować do szafy. Końcówka września będzie zdecydowanie bardziej przypominać jesień.

Pogoda długoterminowa na październik 2025. Pierwszy śnieg na nizinach?

Ekspert i współautor serwisu fanipogody.pl Arkadiusz Wójtowicz zauważył, że w październiku pojawi się sporo zimowych akcentów. W górach i na obszarach podgórskich śnieg jest niemal pewny. A co z nizinami?

- Ewentualne epizody zimowe ograniczą się raczej do krótkotrwałych opadów deszczu ze śniegiem lub przelotnego śniegu, które nie powinny prowadzić do utrzymania się pokrywy śnieżnej - wskazuje Wójtowicz w analizie pogody na październik. O konkretnej zimie w październiku nie ma mowy, natomiast fani białego puchu będą mieli pierwsze powody do radości.

Słoneczne dni, babie lato, burze, mgły radiacyjne - wygląda na to, że w październiku będziemy mieli prawdziwy pogodowy miszmasz, charakterystyczny dla jesiennej pory roku. W końcówce miesiąca, średnie temperatury maksymalne na Podlasiu i na południu kraju mogą spaść poniżej 10 stopni. Widać to na mapie IMGW:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na październik 2025 roku

Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie", a ostrzeżenia również w lokalnych oddziałach.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie