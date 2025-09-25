Powiew zimy w Polsce. Nawet -3 stopnie! Wiemy, gdzie będzie najgorzej

W piątek pogoda w Polsce będzie zróżnicowana, z miejscowymi opadami deszczu, zwłaszcza na południu.

Temperatury w ciągu dnia wyniosą od 12°C do 17°C, a wiatr będzie wiał ze wschodu.

W nocy z piątku na sobotę spodziewane są przymrozki, lokalnie do -3°C, szczególnie na wschodzie kraju.

Sprawdź szczegółową prognozę dla Twojego regionu i dowiedz się, jak przygotować się na nadchodzącą zmianę pogody!

Słoneczny piątek, ale nie dla wszystkich

W piątek, 26 września 2025 Polska doświadczy zróżnicowanej aury. Jak informuje IMGW, na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jednakże, mieszkańcy południowych i południowo-zachodnich regionów muszą liczyć się z możliwością wystąpienia umiarkowanego i dużego zachmurzenia, które może przynieść słabe, przelotne opady deszczu.

- Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C na przeważającym obszarze, jedynie na obszarach podgórskich od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie w porywach do 55 km/h, wschodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 75 km/h - czytamy na stronie IMGW.

Powiew zimy. Nadchodzą przymrozki. Noc z piątku na sobotę 26/27.09.2025

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę 26/27.09.2025 będzie pogodnie, jedynie na krańcach południowych zachmurzenie okresami duże i tam w pierwszej połowie nocy możliwe słabe, przelotne opady deszczu. W kotlinach sudeckich lokalnie krótkotrwale silne zamglenia.

- Temperatura minimalna od 2°C na wschodzie, około 5°C w centrum, do 8°C na zachodzie i 9°C nad samym morzem; na obszarach podgórskich od 0°C do 4°C. Na wschodzie lokalnie spadek temperatury przy gruncie do -3°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i nad morzem okresami porywisty, wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.