Jaka będzie pogoda w sobotę 2 marca?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (2 marca) w dzień zachmurzenie będzie duże. Na zachodzie i południu kraju po południu większe przejaśnienia.

- Okresami opady deszczu, jedynie na północnym wschodzie bez opadów. Wysoko w Tatrach opady śniegu - podaje IMGW.

Zobacz też: Zima wróci w marcu? Ludowa przepowiednia "od św. Łucji" nie pozostawia złudzeń

Rano czeka nas jeszcze to! Szczególnie kierowcy będą musieli się wykazać ostrożnością.

- Rano na południowym wschodzie kraju gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 500 m - czytamy.

W temperatury iście wiosenne do 14°C na termometrach.

- Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C, jedynie lokalnie na północy i w rejonach podgórskich 8°C, 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 60 km/h - podają synoptycy.

Zobacz galerię: Zorza polarna nad Polską

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (2.03/3.03.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (2.03/3.03.2024) przeważnie zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. We wschodniej połowie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 1°C, 2°C na północnym wschodzie oraz na Podhalu do 6°C, 8°C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.