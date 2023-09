Pochmurno, a w nocy prawdziwy ziąb. Pogoda rozczaruje [Prognoza IMGW na 15.09.2023] 

Szaleństwo za oknami! Pogoda ma dla nas burze z gradem i jeszcze to [Prognoza IMGW na 13.09.2023]

Jaka będzie pogoda w piątek, 15 września 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (15 września 2023) zachmurzenie w dzień będzie małe i umiarkowane. Będzie chłodno.

- Temperatura maksymalna od 18°C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 23°C na zachodzie i południowym zachodzie – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (15.09.2023/16.09.2023)

W nocy z piątku na sobotę (15.09.2023/16.09.2023) zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane. W kotlinach sudeckich możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 6°C, 7°C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 11°C na zachodzie oraz południu, na wybrzeżu od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

