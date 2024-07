Ostrzeżenia IMGW. Burze i wiatr do 85 km/h! Wiemy, gdzie będzie najgorzej

IMGW ostrzega przed burzami 4.07.2024. W tych regionach będzie najgorzej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego.

W czwartek (4 lipca) w Polsce miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz do 15 mm. Burze pojawić się mają po południu i wieczorem. Na termometrach maksymalnie od 18°C na północnym zachodzie, około 22°C w centrum, do 24°C we wschodniej Polsce. W górach od 17°C do 19°C.

- Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. Podczas burz na zachodzie i północnym zachodzie porywy do 85 km/h, na wschodzie i południu do 65 km/h. Wysoko w górach porywy do 65 km/h - zapowiada IMGW.

Burze nad Polską. Strażacy podali miażdżące dane. Pogoda jak z koszmaru

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️BURZE 1°🟡⛈️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.➡️https://t.co/8hDycgAuMs#burza pic.twitter.com/AKj8NLLs2V— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 4, 2024

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz