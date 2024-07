Eksperci nie zostawiają złudzeń. Ponura pogoda, deszcz to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 4.07.2024]

Deszczowy czwartek. W tych regionach również burze. Prognoza pogody IMGW na 4.07.2024

Powrotu ciepła nie widać, co zwiastuje prognoza pogody IMGW na 4.07.2024. Noc ze środy na czwartek (3/4 lipca) przeważnie pochmurna, z możliwym przelotnym deszczem. Na południu kraju suma opadów wyniesie lokalnie do 10 mm. Uwaga na mgły, które lokalnie na południowym wschodzie mogą ograniczać widzialność do 500 m. Noc ciepła, na termometrach od 10°C do 15°C, chłodniej w górach, tam około 8°C. - Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południu słaby, zmienny - informuje IMGW.

Czwartek (4 lipca) zapowiada się na dzień pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu. Jak informowaliśmy wcześniej, na północnym zachodzie i wschodzie kraju IMGW prognozuje burze, miejscami z gradem. Suma opadów podczas burz do 20 mm. Nadal dość chłodno jak na lipiec. Temperatura maksymalna od 17-19°C w górach i na północnym zachodzie, w centrum około 22°C, a najcieplej na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 24°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru do 60 km/h. Podczas burz porywy do 70 km/h - prognozuje IMGW.

