Ostry mróz i mgły to nie wszystko. Takiej jesieni nikt nie lubi

Taka będzie pogoda w nocy z poniedziałku na wtorek, 4/5 listopada

W nocy z poniedziałku na wtorek, początkowo możliwe będą słabe opady deszczu lub mżawka - zwłaszcza na południu Polski. Synoptycy z IMGW podają, że utworzą się liczne mgły, szczególnie na zachodzie i południu kraju, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura ukształtuje się na poziomie od -4 stopni na wschodzie (w dolinach karpackich spadki do -8 stopni), do 7 w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Eksperci od pogody nie spodziewają się porywistego wiatru. Tak wygląda skrócona prognoza na najbliższą noc. A co nas czeka w ciągu dnia?

Pogoda na jutro: Szczegóły prognozy IMGW na wtorek, 5 listopada

Najprzyjemniejsze oblicze jesieni będzie tego dnia w centrum i na wschodzie - tam zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Niestety, im dalej na zachód, tym gorzej. Mogą się przydać parasole.

Na zachodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów a w ich zasięgu zachmurzenie duże. Na zachodzie i południu mgły lokalnie mogą się utrzymywać do godzin okołopołudniowych i ponownie mogą się utworzyć w godzinach wieczornych - podaje IMGW w prognozie na 5 listopada.

Pogoda na wtorek. Temperatura 5.11.2024

We wtorek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 7 stopni Celsjusza do 11°C na przeważającym obszarze, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 3°C do 6°C. Ciepłe kurtki przydadzą się na Podlasiu, Podkarpaciu, w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim. Dwucyfrowe wartości prognozowane są dla:

Wielkopolski

Pomorza

Dolnego Śląska

Opolszczyzny

Niestety, im bliżej kolejnego weekendu, tym ochłodzenie będzie bardziej odczuwalne. W piątek i sobotę jednocyfrowe temperatury opanują cały kraj. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.