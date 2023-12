Wichury do 100 km/h to nie wszystko! Temperatura zaskoczy Polaków [Prognoza IMGW na 28.12.2023]

Przez niemal cały grudzień pogoda bardziej przypomina jesień niż zimę. Prognozy na końcówkę 2023 r. mówią wprost, że nie należy spodziewać się radykalnej zmiany pogody w ostatnich dniach grudnia. We wcześniejszych artykułach informowaliśmy również, że powrót zimy miałby nastąpić w pierwszych dniach stycznia 2024 r., w okolicach Święta Trzech Króli. Co prognozy długoterminowe mówią obecnie?

Pogoda na styczeń 2024. Zima wróci na początku roku?

Wygląda na to, że łagodna zima niebawem zniknie, a powróci zima w ostrzejszym wydaniu, ze śniegiem i mrozem. Zanim to jednak nastąpi, w Polsce zamiast śniegu padać będzie głównie deszcz, a termometry pokażą 10 stopni... powyżej zera. Jak informuje portal twojapogoda.pl, w pierwszych dniach stycznia 2024 śnieg popada w całym kraju. Spadną też temperatury. - W drugi tydzień stycznia wejdziemy już na zimowo. W większości regionów krajobrazy będą białe, a temperatury oscylować będą poniżej zera przez całą dobę - czytamy w treści artykułu. Im dalej w styczeń, tym większy mróz na termometrach, a śniegu na ulicach będzie coraz więcej. Na północnym wschodzie spaść może do 20 centymetrów białego puchu, a temperatura w nocy i nad ranem może spaść nawet do 15 stopni poniżej zera!

Co doprowadzi do radykalnej zmiany pogody i powrotu zimy? Portal twojapogoda.pl zwraca uwagę na rozpadający się wir polarny. - Prąd strumieniowy zacznie meandrować znacznie dalej na południe niż zazwyczaj, dlatego fale mrozów i śnieżyc docierać będą nawet do najcieplejszych regionów Europy - czytamy w artykule. Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe sprawdzają się rzadziej niż przewidywania na 2-3 dni wprzód, więc być może, że na początku 2024 nadal utrzymywać się będzie jesienna aura, z opadami deszczu i wysokimi temperaturami jak na tę porę roku.

