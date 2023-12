Fatalna prognoza na koniec roku. Pogoda tak koszmarna, że już czekamy na 2024

Wichury do 100 km/h to nie wszystko! Temperatura zaskoczy Polaków [Prognoza IMGW na 28.12.2023]

Ostatnie dni 2023 roku z deszczem, wiatrem i ciemnymi chmurami

Jaka będzie pogoda w ostatnich dniach grudnia? Niestety, 2023 rok pożegna nas brzydką aurą, ciemnymi chmurami i opadami. Chmurzyć zacznie się już w czwartek (28 grudnia). W zachodniej, północnej i centralnej części kraju spodziewany jest przelotny deszcz. Więcej chwil ze słońcem jedynie na południu i południowym wschodzie. Nadal dość ciepło, termometry pokażą od 3 do nawet 10 stopni Celsjusza, jednak silny wiatr potęgować będzie uczucie chłodu. W piątek (29 grudnia) pogoda podzieli Polskę na deszczową północ i słoneczne południe. Niezmienny będzie silny wiatr oraz wysokie temperatury. Na północnym wschodzie 5 stopni Celsjusza, zaś na południu nawet 12 stopni.

Do zmiany pogody nie dojdzie w ostatni weekend 2023 r. Sobota (30 grudnia) zapowiada się jako dzień deszczowy. Gdzieniegdzie spadnie śnieg z deszczem. Wciąż ciepło. Prognoza na sylwestra (31 grudnia) mówi o śniegu i deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie. Na termometrach od 3 do 10 stopni Celsjusza. W sylwestrową noc deszcz oraz deszcz ze śniegiem na północy kraju. Na pozostałym obszarze bez opadów. Ciepła noc - od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 8 stopni w zachodniej Polsce.

Kiedy wróci zima? Prognozy wskazują, że dopiero w przyszłym roku. Więcej w artykule Śnieg aż po horyzont. Tyle spadnie go w nowym roku. Najwięcej przed świętem Trzech Króli?

Źródło: TwojaPogoda.pl

