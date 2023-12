Pogoda na czwartek. Prognoza IMGW na 28.12.2023

Noc ze środy na czwartek (27/28 grudnia) będzie pogodna, jedynie na zachodzie oraz północnym zachodzie w drugiej części nocy więcej ciemnych chmur i miejscami opady deszczu. Lokalnie na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od -2°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum do 3°C na zachodzie. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, w porywach na południowym zachodzie do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, na szczytach Sudetów do 100 km/h, powodujący zamiecie śnieżne - informuje IMGW.

W czwartek (28 grudnia) słabe opady deszczu jedynie w północnej części Polski. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach maksymalnie od 3-4°C na północnym wschodzie, od 6°C do 8°C w centrum i na zachodzie do 10°C. Najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, nawet do 11°C. - Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na południowym wschodzie w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h, powodujący zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

