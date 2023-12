Prognoza długoterminowa. Co nas czeka w nowym roku i na święto Trzech Króli?

Zgodnie z prognozą długoterminową Interii na początku nowego roku, ale bliżej święta Trzech Króli, w Polsce możemy się spodziewać kolejnego ataku zimy. Okres 1-3 stycznia upłynie jednak pod znakiem dodatnich temperatur w dzień, choć nie powinny one przekroczyć 5 stopni, i niewielkiego mrozu w nocy. W tym czasie powinny się też pojawić przejaśnienia i rozpogodzenia, choć nad krajem nadal będą się przesuwać łańcuchy chmur. Aura zmieni się radykalnie w dniach 4-5 stycznia, gdy temperatura obniży się o 2-3 kreski i znowu zacznie sypać śnieg. Szczególnie duże opady są zapowiadane na 4 stycznia, co dotyczy również terenów nizinnych. Z uwagi na to, że nocą chwyci większy mróz, śnieg nie stopnieje od razu, tylko utrzyma się co najmniej do święta Trzech Króli. Wzrośnie również prędkość wiatru, bo z umiarkowanego zmieni się na porywisty.

Od 6 stycznia jest z kolei zapowiadana odwilż, który może potrwać kilka kolejnych dni. Następne ochłodzenie jest prognozowane po 10 stycznia, ale nie towarzyszą mu już intensywne opady śniegu, za to na niebie ma być zdecydowanie więcej słońca.

