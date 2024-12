Spis treści

Pogoda na jutro: Noc z poniedziałku na wtorek, 2/3 grudnia

Trzecia grudniowa noc nie będzie w stu procentach spokojna. Synoptycy z IMGW wskazują, że miejscami pojawią się opady deszczu, na obszarach podgórskich Sudetów deszczu ze śniegiem, w Sudetach miejscami śniegu. Bezopadowa pogoda będzie przeważała na południowym wschodzie. Na południowym wschodzie możliwe silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 m i osadzające szadź. To ostrzeżenie przede wszystkim dla kierowców. Na Podhalu temperatury spadną do -5 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie w województwie lubuskim - 4 "kreski" na plusie. Na południu kraju porywy wiatru mogą dochodzić do 55 km/h.

Pogoda na wtorek: Opady deszczu i deszczu ze śniegiem w prognozie IMGW na 3 grudnia

Wtorek przyniesie ponury krajobraz, jedynie na zachodzie i południu odnotujemy większe przejaśnienia oraz lokalne rozpogodzenia. Eksperci z IMGW dodają, że miejscami wystąpią opady deszczu, na obszarach podgórskich Sudetów deszczu ze śniegiem, w Sudetach miejscami śniegu. Bez opadów na południowym wschodzie. Parasole powinny się przydać w województwach:

kujawsko-pomorskim

warmińsko-mazurskim

pomorskim

łódzkim

mazowieckim

dolnośląskim

lubuskim

zachodniopomorskim

Początkowo na południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami na południu oraz początkowo na obszarach podgórskich Karpat porywisty, południowy i południowo-zachodni, po południu na zachodzie skręcający na zachodni - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na 3 grudnia.

Prognoza IMGW. Temperatura 3.12.2024

We wtorek, w ciągu dnia nie odnotujemy mrozów na terenach nizinnych. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 3 stopni Celsjusza do 7°C, jedynie na obszarach podgórskich od 1°C do 3°C. 7 stopni na termometrach zobaczą mieszkańcy województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zdecydowanie chłodniej będzie na Podlasiu i w dolnych rejonach Małopolski.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW‼️🟡GĘSTA MGŁA 1 st.🌫️Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 m. Mgły szybko będą tworzyć się po zachodzie słońca. Miejscami ślisko⚠️.🕓Od 16:00, 02.12 do 11:00, 03.12. pic.twitter.com/u5IF392t7r— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 2, 2024