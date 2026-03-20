Od słońca po deszcz ze śniegiem. Do tego przymrozki. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny może rozczarować

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny zaskoczy Polaków, przynosząc zmienną pogodę.

W sobotę spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w nocy przymrozki.

W sobotę przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny! Niestety, prognozy mogą rozczarować tych, którzy czekają na piękne słońce i ciepło! Szczególnie, że poprzednie dni marca przywyczaiły nas do całkiem znośnej pogody.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w sobotę (21 marca 2026) w dzień w południowej części kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu.

IMGW podaje, że na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 7°C do 11°C, tylko na obszarach podgórskich Karpat lokalnie około 5°C. Wiatr słaby, na południu i w centrum chwilami także umiarkowany, z kierunków wschodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda na pierwszy dzień wiosny. Noc z soboty na niedzielę

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (21/22 marca 2026) będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko miejscami na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie na południu mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -4°C do 0°C, na wybrzeżu około 1°C; na Podhalu spadek temperatury do -6°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, na północy miejscami zmienny.