Nowe oblicze jesieni. Na taką prognozę pogody długo czekaliśmy

Spis treści

Prognoza pogody na noc ze środy na czwartek, 23/24 października

W nocy ze środy na czwartek, synoptycy spodziewają się zachmurzenia umiarkowanego i małego. Jedynie miejscami na północy i na wschodzie, w drugiej połowie wzrastającego do całkowitego. Co ważne - w prognozie ekspertów z IMGW nie ma mowy o opadach deszczu. Warto uważać na liczne mgły ograniczające widzialność do 200 m, a na wschodzie kraju lokalnie do 100 m. Na południowym wschodzie delikatny mróz - do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie nawet do -3. Na Helu termometry pokażą 8 stopni Celsjusza. Specjaliści od pogody nie zapowiadają na najbliższą noc silnego wiatru. To tyle w kontekście pory nocnej, teraz spójrzmy na najnowsza prognozę na czwartkowy dzień.

Pogoda na czwartek: Bez deszczu, ale z mgłami. Szczegóły prognozy IMGW na 24 października

Czy w czwartek będziemy mogli mówić o złotej polskiej jesieni? Na pewno w prognozie synoptycznej na 24 października nie widać opadów deszczu. Co więcej - miejscami na południu niebo będzie bezchmurne, jedynie początkowo na północy oraz wschodzie zachmurzenie duże i tam miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Co istotne - na północnym wschodzie zachmurzenie duże może utrzymać się przez większą część dnia, ale parasole nie powinny się przydać.

Na południu i zachodzie wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, na pozostałym obszarze słaby, z kierunków zachodnich, jedynie na zachodzie wybrzeża słaby, południowy. W Sudetach porywy do 60 km/h - wyszczególnili eksperci z IMGW w synoptycznej prognozie na czwartek.

Pogoda na jutro. Temperatura 24.10.2024

Na termometrach nie zobaczymy wartości, które były z nami na początku tygodnia, ale nie ma również mowy o znacznym ochłodzeniu. IMGW podaje, że w czwartek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 12 stopni Celsjusza do 16°C; na obszarach podgórskich Karpat około 11°C. Najcieplej powinno być w okolicach Zielonej Góry oraz Wrocławia, a 4-5 kresek mniej zobaczą na urządzeniach pomiarowych mieszkańcy Podlasia.

Jeszcze korzystniej wyglądają prognozy na zbliżający się weekend. Na zachodzie kraju temperatury zbliżą się do 20 stopni Celsjusza. Ciepłe kurtki można schować do szafy. Pogodę dla naszego kraju będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie i w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

Galeria ze zdjęciami: Tak wygląda groźne oblicze pogody w Europie. Fotorelacja robi ogromne wrażenie