Jak informuje IMGW, w ciągu dnia w piątek 16 stycznia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. We wschodniej połowie kraju miejscami wystąpią słabe opady śniegu, w centrum również deszczu ze śniegiem, a na wschodnim wybrzeżu deszczu. Rano na południu możliwe są opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -7°C, -5°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum, do 4°C, 5°C na południowym zachodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, lokalnie porywisty, południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie również południowy.

Noc przyniesie siarczyste mrozy!

W nocy z piątku na sobotę (16/17 stycznia 2026) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na zachodzie i na obszarach podgórskich lokalne mgły ograniczą widzialność do 200 m. Temperatura minimalna spadnie do -15°C, -12°C na wschodzie, około -4°C w centrum, do -1°C, 0°C na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, miejscami również południowy.

Trudne warunki pogodowe. Zachowaj ostrożność

W związku z trudnymi warunkami należy zachować szczególną ostrożność na chodnikach i drogach. Gołoledź i śnieg mogą znacznie wydłużyć drogę hamowania, dlatego należy jechać wolniej i zachować większy odstęp od innych pojazdów. Warto zmniejszyć prędkość, unikać gwałtownych manewrów, a styl jazdy dostosować do warunków pogodowych.

