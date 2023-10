Nawet 23 stopnie, ale czekają nas wichury do 130 km/h i jeszcze to!

Tropikalna noc w październiku. Kołdry do szafy, kaloryfery na zero. Będzie nieznośnie gorąco!

Jaka będzie pogoda w sobotę, 21 października?

Z prognoz przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę, 21 października na północy kraju zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane okresami duże i gdzieniegdzie słaby deszcz.

Czy to już zima? W Suwałkach spadł pierwszy śnieg. Prognoza pogody na kolejne dni

Temperatura 21.10.2023

W sobotę termometry oszaleją.

- Temperatura maksymalna od 8°C na północnym wschodzie około 17°C w centrum do 23°C na południowym wschodzie - wskazuje IMGW.

Eksperci przestrzegają przed silnym wiatrem.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na Pogórzu Karpackim do 55 km/h, na północy kraju do 75 km/h, nad Zatoką Gdańską początkowo do 100 km/h, z kierunków zachodnich i południowych. W Tatrach porywy wiatru do 130 km/h, w Sudetach do 60 km/h. Z upływem dnia prędkość wiatru osłabnie - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (21.10.2023/22.10.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (21.10.2023/22.10.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południu, w centrum i na wschodzie opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma na południu do 20 mm. Na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze. Nad ranem silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6°C na Suwalszczyźnie, około 10°C w centrum kraju do 14°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków południowych.

Najwięksi amanci PRL. Historia z Koprem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.