Nadciąga burza magnetyczna. Zjawisko może powodować perturbacje

We wtorek, 30 lipca w Polsce będzie widoczne zjawisko zorzy polarnej. To efekt burzy magnetycznej nadciagającej nad Ziemię. Jej siła ma osiągnąć trzeci poziom w pięciostopniowej skali. To oznacza, że zorze mogą być widoczne nawet na południu kraju, choć prawdopodobnie nie będą aż tak bardzo efektowne, jak w maju tego roku. Oczywiście dużo w tej materii zależy od pogody, przede wszystkim od stopnia zachmurzenia.

Niestety burze magnetyczne niosą też ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Chodzi o perturbacje związane z możliwością zakłóceń łączności satelitarnej oraz radiowej. Dzieje się tak z powodu wyrzutów plazmy ze Słońca. Gdy taki wyrzut sięga naszej planety, powoduje zaburzenia ziemskiej magnetosfery. Do historii przeszła burza magnetyczna z 1859 r., która spowodowała awarie sieci telegraficznych w całej Europie i Ameryce Północnej. W raporcie National Research Council of the National Academy of Sciences naukowcy ostrzegają, że burza o mocy podobnej do tej z 1859 r. mogłaby spowodować globalną katastrofę wynikającą ze zniszczenia transformatorów wysokiego napięcia, a co za tym idzie, pozbawienia milionów ludzi dostaw prądu. Na szczęście nic nie zapowiada, by nadchodząca burza magnetyczna była aż tak silna. Poniżej dalsza część artykułu.

GOTOWOŚĆ ZORZOWA 30-31.07.2024 | Prognozowana silna burza magnetyczna kategorii G3Niewykluczona eskalacja w razie korzystnych cech wiatru (prognoza zawsze uwzględnia jedynie wariant minimalny w efekcie tych zjawisk) - nowy model od NASA już dostępny: https://t.co/6O412Fc6Uo pic.twitter.com/H1DP4bkO9j— Polski AstroBloger (@AstroBlogerPL) July 28, 2024

Zorza polarna nad Polską

Kiedy skutki burzy magnetycznej będą odczuwalne na Ziemi?

Amerykańscy eksperci ze Space Weather Prediction Center oszacowali, kiedy skutki burzy magnetycznej będą odczuwalne na Ziemi. Według ich prognozy, cytowanej przez Polski AstroBlog, burza magnetyczna nadciągnie we wtorek, 30 lipca. Pierwszy koronalny wyrzut masy dotrze już o godz. 9.00 polskiego czasu. Prędkość wiatru słonecznego ma wzrosnąć do wartości 500 km/sek. We wtorek spodziewane są jeszcze dwa wyrzuty.

Najmocniejszy ma pojawić się nad naszą planetą około godz. 17.00 polskiego czasu. Jego szacowane parametry to: wzrost prędkości wiatru słonecznego do około 550 km/sek. i szczytowa gęstość ok. 60 protonów/cm3. Trzeci wyrzut, charakteryzujący się mniejszą gęstością, pojawi się około godz. 22.00.

