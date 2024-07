Chmura zanieczyszczeń zawisła nad Polską. Powód? Wszystko przez pożar w Kanadzie

Pogoda na dziś: Burze z gradem, ulewne deszcze do 40 mm i jeszcze to! Wiemy, gdzie fatalna pogoda uderzy z największą mocą

Pogoda na jutro: Burze i deszcze nie odpuszczają, a w dodatku pojawi się to! [9.07.2024]

Totalne załamanie pogody zmierza do Polski. IMGW ostrzega przed nawałnicami! Burzowe superkomórki, ulewny deszcz i grad

To warto zobaczyć!

Rekordowe upały dają się we znaki nie tylko w Polsce. W wielu miejsca na świecie, przynoszą bardzo przykre konsekwencje. Tak właśnie dzieje się w Kandzie, gdzie z powodu wysokich temperatur doszło do pożarów. A to z kolei spowodowało, że dym koncentrował się w atmosferze, a chmura pyłu przemieszcza się wraz z wiatrem. I tak nad Europę nadciągnęła chmura tlenku węgla, która zawiesiła się nad Polską.

O obecności chmury nad Polską poinformowało w środę Centrum Monitorowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Satelity rejestrują transport daleki pyłów i zwiększone stężenie tlenku węgla w atlantyckim i europejskim obszarze osłony, w tym w kolumnie atmosfery nad terytorium Polski" - czytamy w informacji IMGW na platformie X.

Pył nad Polskę wędrował przez ostatni tydzień. Jak informuje IMGW, obecne stężenie nie niesie niebezpieczeństwa.