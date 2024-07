i Autor: Shutterstock

Idą spore zmiany

Nadciąga Antycyklon Claudio. Czekają nas spore zmiany w pogodzie

Jeśli macie dość chłodu i burz, ta wiadomość z pewnością was ucieszy. Do Polski zbliża się wyż Claudio, który diametralnie zmieni pogodę. Oznacza to dużo spokojniejszą aurę i częściej pokazującym się słońcem. Nie oznacza to jednak, że unikniemy deszczu, jednak termometry będą nam przypominać, że mamy lato.