Pogoda na środę, 19.07.2023. Prognoza IMGW

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w środę (19 lipca) pogodę w zachodniej, południowej i częściowo środkowej Europie będą kształtować układy wysokiego ciśnienia. Nad resztą kontynentu dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. - Polska znajdzie się pomiędzy rozległym obszarem obniżonego ciśnienia znad Morza Norweskiego i północnej Europy a słabo wyrażonym klinem wyżowym znad Morza Śródziemnego i Bałkanów - prognozuje IMGW. Napływa powietrze polarne morskie, ciepłe na południu kraju i chłodniejsze na północy.

W środę (19 lipca) zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwy przelotny deszcz, a na północy i południu kraju burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 25 mm. Na termometrach maksymalnie od 21-22 stopni Celsjusza na północy do 29 stopni Celsjusza w południowej części kraju. Najchłodniej nad samym morzem, około 18 stopni Celsjusza. Wypoczywający tam turyści będą niepocieszeni. - Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h - czytamy w prognozie IMGW.

#PrognozaNumeryczna #środa👉 maksymalna temperatura🌡️ powietrza od 18°C nad morzem do 30°C na południu. W dzień zachmurzenie umiarkowane⛅️ i duże🌥️ Przelotne opady💧 deszczu a na północy i południu możliwe burze⛈️ Wiatr💨 umiarkowany i silny z kierunku północno zachodniego. Nad… pic.twitter.com/oS9m9R9JcB— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) July 18, 2023

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej