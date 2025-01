Autor:

Prognoza pogody IMGW na niedzielę, 26.01.2025. Temperatura i opady

Jak prognozuje IMGW, w niedzielę (26 stycznia), "Polska będzie w słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia". - Z północnego wschodu na południowy zachód przebiegać będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Morza Norweskiego. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na wschodzie kraju - czytamy w treści komunikatu. Poniżej szczegóły prognozy pogody na 26 stycznia, z podziałem na noc i dzień.

Noc z soboty na niedzielę (25/26 stycznia) dość pogodna w południowej i wschodniej Polsce. Na pozostałym obszarze kraju pochmurno i słaby deszcz. Uwaga na mgły, które na południu kraju mogą być marznące i ograniczą widzialność do 300 m. Najchłodniej w południowych regionach, tam w nocy mróz od -4°C do -2°C. Nad resztą Polski od zera do 4°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami dość silny i porywisty, w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 60 km/h, Karpat do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni, na wybrzeżu i Pomorzu skręcający na kierunki północne. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 90 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

Niedziela (26 stycznia) zapowiada się na dzień deszczowy, z wyjątkiem południowo-wschodniej Polski. Tam zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Dość ciepło, na termometrach od 3-5°C w regionach północnych do 9°C, a nawet 11°C na południu kraju. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, w rejonach podgórskich Karpat miejscami dość silny, w porywach do 75 km/h, z kierunków południowych, na wybrzeżu i Pomorzu z kierunków zmieniających się. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 100 km/h - zapowiada IMGW.

Podobnie ma wyglądać również pogoda pod koniec stycznia. Szczegóły w artykule Czy mroźna i śnieżna zima wróci do Polski? Prognozy są jednoznaczne. Temperatury mogą nas zaskoczyć

Źródło: IMGW

#IMGWCMM: Do końca stycznia przewiduje się bardzo ciepłą pogodę jak na tę porę roku. Pierwsze dni lutego również będą ciepłe, choć nieco chłodniejsze w porównaniu do nadchodzącego tygodnia, z prognozowaną minimalną temperaturą powietrza poniżej 0°C. #trendy #modele #ECMWF #GFS pic.twitter.com/bclIxxiQm6— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 24, 2025

