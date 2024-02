Taka będzie pogoda w czwartek. Prognoza IMGW na koniec lutego

Noc ze środy na czwartek (28/29 lutego) będzie deszczowa. Gdzieniegdzie mżawka. Bez opadów na północnym zachodzie kraju i na krańcach zachodnich oraz w rejonie Bieszczad. Wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami mgły, które mogą ograniczyć widzialność do 200 m. IMGW wydało żółty alert meteo pierwszego stopnia dla północnej Polski przed oblodzeniem dróg i chodników. Na Pomorzu i krańcach zachodnich w nocy mróz, na termometrach -2°C. Na pozostałym obszarze od 2°C do 7-8°C. Najcieplej w pasie od Lubelszczyzny po Małopolskę. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zmieniających się.

Ostatni dzień lutego pochmurny, możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, głównie na początku dnia we wschodniej i centralnej Polsce. Zanikać będą mgły, ale na początku dnia mogą ograniczać widzialność do 200 m. Duże różnice w temperaturze. Od 6-9°C na północy kraju do 13-16°C na południowym wschodzie i południu. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, na wybrzeżu i Pomorzu okresami porywisty, południowy. W szczytowych partiach Sudetów wiatr w porywach po południu do 80 km/h - prognozuje IMGW.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej