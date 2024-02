Pogodowa bitwa nad Polską! Afrykańskie powietrze walczy z atlantyckim. Temperatury zwariują

Poczujemy się jak w Afryce. Pył saharyjski "wykupił lot" do Polski

Atak zimy to kwestia dni. Ostry mróz i pół metra śniegu. Tutaj załamanie pogody jest już pewne

Pogoda w Polsce w środę, 28 lutego. Afryka czy Atlantyk?

W środę, 28 lutego, pogoda w Polsce będzie przypominać zarówno tę jesienną, jak i wiosenną. Jak informuje TwojaPogoda.pl, do wschodniej i południowo-wschodniej Polski nadal dociera ciepłe powietrze z Afryki, dzięki czemu będzie tam kilkanaście stopni, maksymalnie 20, na plusie. Do tego dużo słońca lub przejaśnień, czego mogą pozazdrościć mieszkańcy pozostałych regionów kraju. Za sprawą powietrza, ale znad Atlantyku, będzie tam ledwie 5-9 kresek, a do tego pojawią się chmury, z których może przelotnie padać deszcz.

W drugiej połowie tygodnia te pogodowe proporcje się zmienią, bo ciepłe powietrze z Afryki zacznie docierać również do innych regionów Polski. W związku z tym i tam zawitają temperatury powyżej 15 stopni, a nawet 20 kresek może być południu, zachodzie i w centrum kraju. Podobna aura utrzyma się do przyszłego tygodnia, więc będzie nie tylko ciepło, ale i słonecznie.

