Mróz, śnieg i wiatr nie odpuszczają. Wiadomo, gdzie będzie najgorzej

Mróz nawet -17°C! Do tego mgły i jeszcze to! Synoptycy alarmują [Prognoza IMGW na 9.02.2023]

Jak informuje IMGW, Europa północna jest pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtuje wyż, którego centrum przemieszcza się znad Ukrainy nad Rumunię. Polska znajduje się w zasięgu tego wyżu. Pozostajemy w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego, jedynie na krańce północno-zachodnie napływa nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w piątek, 10 lutego 2023?

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w piątek (10 lutego 2023) w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe przelotne opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem.

Temperatura 10.02.2022

W piątek miejscami temperatura spadnie poniżej zera. Gdzie będzie najchłodniej?

- Temperatura maksymalna od 1°C do 5°C, nieco chłodniej w kotlinach karpackich i lokalnie na Podkarpaciu, od -2°C do 0°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, na północy wiatr okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (10.02.2023/11.02.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (10.02.2023/11.02.2023) zachmurzenie będzie duże i całkowite, jedynie na krańcach południowo-wschodnich umiarkowane. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem stopniowo od północy przechodzące w opady deszczu. Temperatura minimalna od -12°C; -9°C na Podhalu, oraz -1°C; 0°C w centrum do 2°C; 3°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, od Lubuskiego przez Kujawy po Suwalszczyznę w porywach do 60 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego w porywach do 70 km/h, a nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach wiatr w porywach do 60 km/h, a w Sudetach do 70 km/h, powodował będzie zamiecie śnieżne.