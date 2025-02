Autor:

Mróz, marznące opady i śliskie chodniki. Taka będzie pogoda w nocy z czwartku na piątek

Noc z czwartku na piątek (13/14 lutego) będzie pochmurna. Większe przejaśnienia jedynie na północnym wschodzie. Spadnie śnieg, a na południowym wschodzie możliwy jest też deszcz ze śniegiem. Tam też należy spodziewać się marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Drogi i chodniki na południu woj. śląskiego i małopolskiego mogą być śliskie. - Na południu województw śląskiego i małopolskiego miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm - prognozuje IMGW. W zachodniej Polsce mgły, także marznące, które ograniczą widzialność do 400 metrów. W nocy najzimniej na północnym wschodzie, tam na termometrach od -7°C do -5°C. Na Podhalu, a także w południowej i wschodniej Polsce. Na południowym wschodzie około zera, a najcieplej nad morzem, tam do 1°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu oraz obszarach podgórskich Podkarpacia porywisty, w zachodniej części wybrzeża w porywach do 55 km/h, na północy oraz w centrum północno-wschodni i północny, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie południowy. Wysoko w Bieszczadach początkowo porywy wiatru do 65 km/h - zapowiada IMGW.

Tutaj w piątek spadnie śnieg. Prognoza pogody IMGW na 14.02.2025

Walentynki (14 lutego) będą pochmurne. Mogą wystąpić opady śniegu, zaś na krańcach północno-zachodnich deszcz ze śniegiem. - Na wybrzeżu oraz na południu woj. małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - czytamy w komunikacie IMGW. Wieczorem, po spadku temperatury poniżej zera, drogi i chodniki mogą być śliskie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam od -4°C. Lekki mróz w centrum, zaś na zachodzie, południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna nieznacznie powyżej zera. - Wiatr umiarkowany, na północy oraz na obszarach podgórskich w Karpatach okresami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych - informuje IMGW.

Źródło: IMGW

