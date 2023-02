Śnieg, burze i jeszcze stanie się to! Będzie niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 3.02.2023]

Jak informuje IMGW Europa Zachodnia jest w zasięgu wyżu z centrum nad Francją. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Nad Polskę od zachodu nasuwa się zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym. Znajdujemy się w zasięgu niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieści się znad Bałtyku na południowy wschód, w głąb kraju. Z zachodu i północnego zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie, coraz chłodniejsze. Wystąpią wahania ciśnienia.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 4 lutego 2023?

Z prognoz przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (4 lutego 2023) na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże. Synoptycy mówią o przelotnych opadach śniegu.

- W górach i rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm - podaje IMGW - W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady śniegu.

Temperatura 4 lutego 2023

Wracają mrozy. W dzień temperatura maksymalna od -4°C w dolinach karpackich do 0°C w centrum kraju i 3°C na północnym zachodzie i nad morzem. Miejscami wiatr wciąż będzie szalał.

- Wiatr słaby i umiarkowany, na południu w porywach do 60 km/h, północny. W górach porywy do 90 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - podaje IMGW.

Pogoda na jutro IMGW dla Polski. Noc z soboty na niedzielę (4.02.2023/5.02.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (4.02.2023/5.02.2023) na południu, wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu. W obszarach podgórskich Karpat suma opadów do 5 cm. Temperatura minimalna od -8°C w centrum i na północnym wschodzie do -5°C na zachodzie i -1°C nad morzem; w obszarach podgórskich Karpat spadek temperatury do -10°C. Wiatr słaby, początkowo miejscami umiarkowany i porywisty, na ogół północny i północno-zachodni.

