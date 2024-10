Najpierw mróz do -3 stopni, a potem silny wiatr i jeszcze to! Spece od pogody biją na alarm

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek, 20/21 października

Znamy szczegóły prognozy IMGW na noc, otwierającą trzecią dekadę października. Eksperci z Instytutu zwracają uwagę na zachmurzenie, które na Pomorzu wzrośnie do dużego. Na Zachodnim Wybrzeżu możliwe będą słabe opady deszczu. Po północy, na południowym wschodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - apelujemy o ostrożność m.in. do kierowców i pieszych.

Na Podhalu temperatury spadną do -3 stopni. Na wschodzie termometry wskażą 0 stopni, ale przy gruncie odnotujemy spadki nawet do -3 stopni. W województwach lubuskim i zachodniopomorskim możliwe będą dwucyfrowe wartości na plusie. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, a na południu i na północy okresami wiatr będzie porywisty.

Pogoda na poniedziałek. Deszcz i 19 stopni w prognozie IMGW na 21 października

Na początku tygodnia jesień da się we znaki mieszkańcom zachodnich rejonów Polski. Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie będzie duże. Uważajmy na niebezpieczne zjawiska meteorologiczne!

Na Pomorzu, a pod koniec dnia również na Warmii, okresami opady deszczu. Rano na południowym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h - podaje IMGW w prognozie na 21 października.

Pogoda na jutro. Temperatura 21.10.2024

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w poniedziałek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 13 stopni Celsjusza na wschodzie, około 16°C w centrum, do 19°C na południowym zachodzie kraju. Najcieplej powinno być w okolicach Wrocławia, w województwie lubuskim, zachodniopomorskim i na Opolszczyźnie. W tamtych rejonach na pewno nie przydadzą się najcieplejsze kurtki. Najwięcej słońca spodziewamy się na Podkarpaciu, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. Temperatury w tych regionach do 17 stopni.

Wszystko wskazuje na to, że przyjemne temperatury zostaną z nami do końca przyszłego tygodnia. Gwałtownego ochłodzenia nie widać w prognozach średnioterminowych. Doniesienia meteorologów będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie i w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

