Mróz, deszcz i śnieg, wichury do 70 km/h i stanie się jeszcze to! Niepokojące prognozy na Trzech Króli

Jak informuje IMGW, zachodnie, centralne i wschodnie obszary kontynentu europejskiego są pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Irlandii i Białorusi, w strefie frontów atmosferycznych. Krańce południowe i Skandynawia znajdują się w zasięgu wyżów. Polska jest pod wpływem zatoki niżu znad Białorusi, w strefie przemieszczającego się z północy na południe frontu atmosferycznego. Napływa cieplejsza polarna morska masa powietrza, za frontem napłynie mroźne arktyczne powietrze z północy.

Jaka będzie pogoda w piątek, 6 stycznia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (6 stycznia 2022) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Czekają nas opady deszczu i śniegu. Miejscami może pojawić się niebezpieczna gołoledź. Synoptycy ostrzegają!

- Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące na zachodzie i południu oraz wieczorem w centrum kraju w opady deszczu. Pod koniec dnia na wschodzie kraju możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Na północy może spaść około 5 cm śniegu - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 6.01.2023

Mrozy wracają do Polski, temperatura spadnie w dzień nawet do -7°C! Gdzie będzie najgorzej?

- Temperatura maksymalna od -7°C na północnym wschodzie do około 1°C w centrum i 8°C na południowym zachodzie - podaje IMGW.

Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, w pozostałej części kraju słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Wieczorem na zachodzie umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z piątku na sobotę (6.01.2023/7.01.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (6.01.2023/7.01.2023) prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady na zachodzie deszczu, a na pozostałym obszarze deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm, w Karpatach o 5 cm. Lokalnie na wschodzie także marznący deszcz powodujący gołoledź. Miejscami na południu mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -5°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum, do 5°C na południowym zachodzie; chłodniej na Suwalszczyźnie, tam spadki temperatury do -7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h, a w górach do 60 km/h.

