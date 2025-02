i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Prognoza pogody IMGW na czwartek, 13.02.2025 r.

Pogoda na czwartek

Kilkanaście stopni mrozu i gołoledź to nie wszystko! Jednoznaczne prognozy [Pogoda na jutro 13.02.2025]

Zimowa pogoda nie zamierza odpuścić, co widzimy, przyglądając się prognozie na czwartek (13 lutego). Przed nami kolejna mroźna noc. Temperatura spadnie do kilkunastu stopni poniżej zera. Nieco cieplej będzie w ciągu dnia, ale na powrót wiosennych temperatur nie ma co liczyć. Szczegóły w dalszej części artykułu.