Ostatnie tygodnie w pogodzie to dość wysokie temperatury jak na tę końcówkę grudnia, opady deszczu i silny wiatr. Niedawno rozpoczęła się kalendarzowa zima i wielu z nas zastanawia się, kiedy wróci do Polski śnieżna i mroźna zima. Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że przed nami kolejne dni z typowo jesienną pogodą w Polsce. - W ciągu najbliższego tygodnia nie widać powrotu prawdziwej zimy. Pogoda nadal bardziej jesienna - czytamy w komunikacie IMGW. Po weekendzie śnieg spadnie, ale w górach, zaś na nizinach popada deszcz ze śniegiem. I choć we wcześniejszych artykułach informowaliśmy, że w pierwszych dniach stycznia 2024 śnieżne i mroźne oblicze zimy może powrócić, wydaje się to być wizja odłożona w czasie. Temperatury nadal będą wysokie. W piątek (29 grudnia) nawet 12°C w południowej części kraju. Nadal będzie silnie wiać. W weekend porywy wiatru do 70 km/h.

Czy w pierwszych dniach 2024 roku nastąpi zmiana pogody? Niewiele na to wskazuje. W Nowy Rok (1 stycznia) wciąż sporo chmur i porywy wiatru do 65 km/h. Nadal sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem, a w górach - śnieg. Temperatura nieco spadnie, ale nadal nie ma mowy o siarczystych mrozach czy nawet spadku poniżej zera. Do czwartku (4 stycznia) IMGW nie przewiduje większych zmian w pogodzie. Skoro zatem zima przyszła do nas na kilka tygodni w drugiej połowie listopada to czy na jej powrót trzeba będzie poczekać.. do wiosny? Warto śledzić na bieżąco prognozy pogody.

Źródło: IMGW

W ciągu najbliższych dni nie widać powrotu prawdziwej zimy. Pogoda nadal bardziej jesienna. Będzie napływało dość ciepłe powietrze znad Atlantyku. W piątek, sobotę i niedzielę porywisty wiatr, do 70 km/h.Szczegóły:https://t.co/AL7QLxkkmN#IMGW #pogoda #weekend pic.twitter.com/4BW5Egg95b— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 29, 2023

