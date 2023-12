Wichury do 100 km/h to nie wszystko! Temperatura zaskoczy Polaków [Prognoza IMGW na 28.12.2023]

Pogoda na piątek. Prognoza IMGW na 29.12.2023

Jak podaje IMGW, w nocy z czwartku na piątek (28/29 grudnia) sporo chmur, więcej przejaśnień jedynie w południowej części Polski. Deszcz głównie na krańcach północnych oraz południowych kraju. Temperatura minimalna od 0°C na Dolnym Śląsku, około 3°C w centrum do 6°C nad morzem. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam niewielki mróz. - Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Nad morzem i w rejonach podgórskich wiatr w porywach do 65 km/h, wysoko w Tatrach do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h - zapowiada IMGW.

W piątek (29 grudnia) pogodne niebo na południu i południowym wschodzie kraju. W północnej, centralnej i zachodniej Polsce miejscami spadnie przelotny deszcz, możliwy również deszcz ze śniegiem. Nadal dość ciepło. Termometry pokażą maksymalnie od 5°C wschodzie, około 8°C w centrum, na zachodzie i nad morzem do nawet 12°C na południu kraju. Nadal będzie silnie wiać. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h, w obszarach podgórskich do 65 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 100 km/h - prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

