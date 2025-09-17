Prognoza pogody IMGW na czwartek, 18.09.2025

W nocy ze środy na czwartek (17/18 września) miejscami przelotny deszcz w północnej i wschodniej Polsce oraz na krańcach zachodnich. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam na termometrach zaledwie od 5°C do 8°C. Na przeważającym obszarze kraju od 8°C do 11°C. Najcieplej na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą około 13°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na północy porywisty, na wybrzeżu również dość silny i w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h – prognozuje IMGW.

Czwartek (18 września) zapowiada się na dzień pochmurny. Miejscami w północnej i zachodniej Polsce słabo popada deszcz. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 15°C. Na pozostałym obszarze kraju temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu dość silny i w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni – zapowiada IMGW.

W weekend zrobi się bardzo ciepło, nawet 29 stopni

Jak widać, jesienna pogoda w Polsce trwa, ale już niebawem dojdzie do zmian. W najbliższy weekend (20-21 września) w całym kraju temperatura znacznie przekroczy granicę 20°C. Na krańcach zachodnich może to być nawet 28-29°C. Zniknie też deszcz. Wszystko za sprawą gorącego powietrza znad Afryki, które lada dzień dotrze nad Wisłę. Warto korzystać z ciepłych dni, ponieważ w prognozach IMGW widać kolejne załamanie pogody. Od wtorku (23 września) znów ma być chłodniej, wrócą także opady deszczu.

Źródło: IMGW

